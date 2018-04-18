Кабмін визначився з макропрогнозом на 2019-2021

Кабмін підготував проект постанови про основні напрямки бюджетної політики на 2019-2021 роки (бюджетну декларацію).

Копія документу опинилась у розпорядженні ЕП.

Бюджетна декларація готується Міністерством фінансів і визначає основні напрямки бюджетної політики на наступні роки та макропрогноз, на основі якого розраховуватиметься проект бюджету на наступний рік. З її підготовки починається бюджетний процес.

Згідно декларації, номінальний ВВП у 2019 році складе 3 733,9 млрд грн, реальний ВВП 3,6%, інфляція (грудень до грудня) – 6,5%.

Обмінний курс гривні (в середньому за період) – 30,5 грн/долар.

Рівень безробіття населення віком 15-70 років за методологією МОП – 8,9%.

Ці макропоказники є попередніми і можуть бути скориговані в залежності від економічних реалій.

Дефіцит державного бюджету-2019 планується на рівні 2,2% ВВП.

Граничний обсяг держборгу – не більше 56% ВВП.

Прожитковий мінімум зростатиме тричі на рік. Так з січня 2019 він складе 1853 гривні, з липня – 1936 гривень, з грудня 2011 грн.

Пріоритетними завданнями у податковій політиці визначені наступні кроки:

Перегляд ставок акцизу на алкогольні напої та екологічного податку в залежності від інфляції.

Продовження поступової роботи з наближення ставок акцизів на тютюн до європейського рівня

Опрацювання питання введення податку на виведений капітал.

Проведення переговорів про перегляд міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування з Німеччиною, Францією, Індією, Казахстаном, Чорногорією, ОАЄ та Молдовою.

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На відміну від попередньої бюджетної декларації на 2018-2020 роки Мінфін не визначив основні показники державного бюджету на наступні три роки (2019-2021) та стелі видатків головних розпорядників бюджетних коштів.

Минулого року Верховна Рада не прийняла бюджетну декларацію.

Раніше ЕП писала про те, що кабмін зірвав терміни підготовки бюджетної декларації

Галина Калачова, ЕП