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Кабмін визначився з макропрогнозом на 2019-2021

Середа, 18 квітня 2018, 09:40 — Галина Калачова

Кабмін підготував проект постанови про основні напрямки бюджетної політики на 2019-2021 роки (бюджетну декларацію).

Копія документу опинилась у розпорядженні ЕП.

Бюджетна декларація готується Міністерством фінансів і визначає основні напрямки бюджетної політики на наступні роки та макропрогноз, на основі якого розраховуватиметься проект бюджету на наступний рік. З її підготовки починається бюджетний процес.

Згідно декларації, номінальний ВВП у 2019 році складе 3 733,9 млрд грн, реальний ВВП 3,6%, інфляція (грудень до грудня) – 6,5%.

Обмінний курс гривні (в середньому за період) – 30,5 грн/долар.

Рівень безробіття населення віком 15-70 років за методологією МОП – 8,9%.

Ці макропоказники є попередніми і можуть бути скориговані в залежності від економічних реалій.

Дефіцит державного бюджету-2019 планується на рівні 2,2% ВВП.

Граничний обсяг держборгу – не більше 56% ВВП.

Прожитковий мінімум зростатиме тричі на рік. Так з січня 2019 він складе 1853 гривні, з липня – 1936 гривень, з грудня 2011 грн.

Пріоритетними завданнями у податковій політиці визначені наступні кроки:

  • Перегляд ставок акцизу на алкогольні напої та екологічного податку в залежності від інфляції.
  • Продовження поступової роботи з наближення ставок акцизів на тютюн до європейського рівня
  • Опрацювання питання введення податку на виведений капітал.
  • Проведення переговорів про перегляд міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування з Німеччиною, Францією, Індією, Казахстаном, Чорногорією, ОАЄ та Молдовою.

На відміну від попередньої бюджетної декларації на 2018-2020 роки Мінфін не визначив основні показники державного бюджету на наступні три роки (2019-2021) та стелі видатків головних розпорядників бюджетних коштів.

Минулого року Верховна Рада не прийняла бюджетну декларацію.

Раніше ЕП писала про те, що кабмін зірвав терміни підготовки бюджетної декларації

Галина Калачова, ЕП

Кабмін бюджет прогноз ВВП
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