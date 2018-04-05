Кабмін зірвав терміни підготовки бюджетної декларації

Кабмін не вклався у визначені законом терміни підготовки бюджетної декларації і переніс їх всупереч нормам чинного законодавства.

Бюджетна декларація готується Міністерством фінансів і визначає основні напрямки бюджетної політики на наступні роки та макропрогноз, на основі якого розраховуватиметься проект бюджету на наступний рік. З її підготовки починається старт бюджетного процесу.

"Уряд прийняв рішення про те, що проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки (Бюджетна декларація) має бути розроблений Мінфіном та поданий на розгляд Уряду до 15 травня 2018 року", - повідомило Міністерство фінансів у своєму офіційному прес-релізі.

Відповідне протокольне рішення Кабмін прийняв на своєму засіданні 4 квітня.

Копія рішення є в розпорядженні "Економічної правди".

"Мінфіну, Мінекономрозвитку разом з головними розпорядниками коштів державного бюджету розробити до 15 травня проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки", - йдеться у ньому.

Також МЕРТ протягом тижня має підготувати макропрогноз на 2019-2021 роки і подати його Мінфіну "для здійснення розрахунку показників бюджету".

Процедура підготовки та терміни подання бюджетної декларації визначаються Бюджетним Кодексом та законом "Про регламент Верховної Ради".

"Кабінет Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і у триденний строк подає до Верховної Ради", - йдеться у ст. 33 Бюджетного кодексу.

Аналогічна норма прописана і в законі про регламент. Рада розглядає декларацію за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом.

Згідно з чинним законодавством, нормативно-правові акти Кабміну мають підзаконний характер, тобто приймаються на виконання законів та Конституції.

Протокольне рішення Кабміну має нижчу юридичну силу аніж БК та закон про регламент, і в даному випадку суперечить чинному законодавству.

У минулому актами Кабінету міністрів, які мали силу закону, були декрети. Вони видавалася у 90-х роках і більшість з них на сьогодні втратила чинність.

31 січня уряд схвалив законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу" щодо запровадження в Україні середньострокового бюджетного планування.

Законопроектом, окрім іншого, пропонується перенести терміни схвалення Бюджетної декларації Кабінетом міністрів до 1 червня.

У середині лютого законопроект зареєстровано у парламенті під номером №8044. У сесійній залі він не розглядався.

Галина Калачова, ЕП