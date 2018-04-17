Нефтегазовая ассоциация мешала АМКУ в расследовании сговора на рынке

Нефтегазовая ассоциация Украины создавала препятствия АМКУ в расследовании заговора на рынках бензинов и дизельного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что с целью сбора доказательств по делу, начатой ​​в декабря 2017 года по признакам совершения "WOG" и "ОККО" антиконкурентных согласованных действий на рынках розничной торговли светлыми нефтепродуктами, органами Антимонопольного комитета осуществлен ряд внеплановых выездных проверок.

"Во время проведения внеплановой выездной проверки Ассоциации "Нефтегазовая Ассоциация Украины", которая объединяет крупнейших игроков на рынке нефтепродуктов, в том числе фигурантов бензиновой дела, Ассоциацией не было предоставлено членам комиссии по проверке доступа к информации, которая содержалась на электронных носителях", - сообщает пресс-служба.

В АМКУ отмечают, что указанная информация могла иметь существенное значение для расследования сговора на рынках бензинов и дизельного топлива.

"В связи с указанным, 12 апреля 2018 было начато рассмотрение дела по признакам совершения Нефтегазовой Ассоциацией Украины нарушения в виде создания препятствий работникам Антимонопольного комитета Украины в проведении проверок, учитывая, изъятии или наложении ареста на имущество, документы, предметы или другие носители информации", - говорится в сообщении.

За совершение нарушения Нефтегазовой Ассоциации Украины предусматривается штраф в размере до одного процента дохода (выручки) за последний отчетный год.

Напомним, АМКУ подозревала, что на протяжении 2017 года в сетях АЗС WOG и ОККО наблюдались самые высокие цены на бензин А-95 и дизтопливо, также операторы синхронно повышали стоимость нефтепродуктов, создавая предпосылки для антиконкурентных действий.

Экономическая правда