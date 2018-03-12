WOG и ОККО синхронно повышали цены на бензин – АМКУ

На протяжении 2017 года в сетях АЗС WOG и ОККО наблюдались самые высокие цены на бензин А-95 и дизтопливо, также операторы синхронно повышали стоимость нефтепродуктов, создавая предпосылки для антиконкурентных действий.

Об этом говорится в годовом отчете Антимонопольного комитета Украины за 2017 год, передает "НефтеРынок".

В АМКУ сообщают, что в период с 1 января по 19 декабря 2017 года цены на бензин А-95 и дизельное топливо на АЗС WOG и ОККО выросли на 17,3% и 21,7% соответственно. В антимонопольном отмечают, что ООО "ОККО Ритейл" и ООО "ВОГ Ритейл" на одном уровне устанавливали цены на АЗС, повышая их синхронно или с интервалом в 1-2 дня.

"ОККО Ритейл" и "ВОГ Ритейл" устанавливая на одном уровне цены на высокооктановые бензины А-95 и дизельное топливо, при отсутствии объективных причин для совершения таких действий, устраняют конкуренцию между собой и создают предпосылки для повышения другим участникам", - говорится в отчете АМКУ.

В связи с вышеуказанным фактом, распоряжением госуполномоченного АМКУ от 21 декабря 2017 года, в отношении "ОККО Ритейл" и "ВОГ Ритейл" было начато рассмотрение дела, по признакам нарушений в виде антиконкурентных и согласованных действий на рынках розничной реализации нефтепродуктов.

На сегодняшний день органы комитета осуществляют сбор и анализ доказательств в указанном деле, в том числе, проводят внеплановые проверки членов "Нефтегазовой ассоциации Украины", куда входят ОККО и WOG.

Напомним, в период с 7 по 12 марта сети АСЗ ОККО и WOG снизили розничные цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.