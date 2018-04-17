Евро укрепляется на межбанковских торгах
Вторник, 17 апреля 2018, 17:10
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17 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,07-26,10 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,07-26,10 гривни;
Евро - 32,21-32,24 гривни;
Российский рубль - 0,4233-0,42453 гривни.
Курс доллара растет по отношению к евро. Евро к 15:22 по киевскому времени стоил 1,2359 доллара против 1,238 доллара на закрытие прошлой сессии.
Напомним, 17 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,03-26,07 гривни за доллар.
Экономическая правда