Евро укрепляется на межбанковских торгах

17 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,07-26,10 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,07-26,10 гривни;

Евро - 32,21-32,24 гривни;

Российский рубль - 0,4233-0,42453 гривни.

Курс доллара растет по отношению к евро. Евро к 15:22 по киевскому времени стоил 1,2359 доллара против 1,238 доллара на закрытие прошлой сессии.

Напомним, 17 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,03-26,07 гривни за доллар.

Экономическая правда