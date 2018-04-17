Гривня на открытии межбанка стабильна
Вторник, 17 апреля 2018, 11:07
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17 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 26,06-26,10 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,06-26,10 гривни;
Евро - 32,34-32,39 гривни;
Российский рубль - 0,4269-0,4281 гривни.
Напомним, 16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,05-26,08 гривни за доллар.
Экономическая правда