Гривня на открытии межбанка стабильна

17 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 26,06-26,10 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,06-26,10 гривни;

Евро - 32,34-32,39 гривни;

Российский рубль - 0,4269-0,4281 гривни.

Напомним, 16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,05-26,08 гривни за доллар.

Экономическая правда