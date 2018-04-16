Міжбанк: валюта подешевшала

В тюрму за "нікнейм": як програміст півроку провів за гратами через інтернет-прізвисько ЕП поговорила з київським програмістом Антоном Тімохіним, який останні півроку доводив Нацполіції, що він не хакер із злочинної кібермережі. Як він опинився за гратами і чи буде судитися з державою. (рос)

Як смартфон стежить за вами Маленькі пристрої, які кожен носить у кишені, не лише постачають своїм власникам інформацію, але й збирають її.