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Міжбанк: валюта подешевшала

Понеділок, 16 квітня 2018, 17:25
 

16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,05-26,08 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,05-26,08 гривні;

Євро - 32,26-32,30 гривні;

Російський рубль - 0,4182-0,4190 гривні.

Нагадаємо, 16 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,06-26,10 гривні за долар.

Економічна правда

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