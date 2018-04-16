Міжбанк: валюта подешевшала
Понеділок, 16 квітня 2018, 17:25
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16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,05-26,08 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,05-26,08 гривні;
Євро - 32,26-32,30 гривні;
Російський рубль - 0,4182-0,4190 гривні.
Нагадаємо, 16 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,06-26,10 гривні за долар.
Економічна правда