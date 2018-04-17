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Официальный курс: гривня перешла к укреплению

Вторник, 17 апреля 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 17 апреля на уровне 26,08 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,27 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1891 гривни.

Напомним, 16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,05-26,08 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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Экономическая правда
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