Правительство планирует снизить цены на электромобили еще на 23%

Мининфраструктуры согласовало стратегию развития рынка электрокаров, которой предусмотрено введение механизма налоговой скидки и отмены выплаты в пенсионный фонд при регистрации электромобилей.

Об этом заявил начальник департамента цифровой инфраструктуры МИУ Александр Озеран, сообщает Liga.net.

"Когда мы говорим о стимулировании спроса на электрокары, мы видим, что после отмены акциза и НДС на импорт электрокаров в январе 2018 года было зарегистрировано 793 электрокара. Тогда как за весь прошлый год - около 2500 электромобилей. За один месяц в Украине продали треть объема прошлого года. Это очень быстро", - отметил он.

Озеран считает, что стимулировать рынок электрокаров можно с помощью механизма налоговой скидки. "Это покрывает 18% стоимости электромобиля. Вы платите полную стоимость, а налоговая компенсирует 18% стоимости. Плюс при регистрации предусмотрен сбор 5%. Мы также хотим его отменить", - заявил чиновник.

"Суммарно получим удешевление на 22-23%. А если мы отстоим продолжение решения об отмене платы НДС (сейчас закон действует до конца 2018 года) для электрокаров, по сути, это минус 40% от начальной стоимости авто", - сказал он.

По словам Озерана, Мининфраструктуры согласовало 15-летнюю стратегию развития рынка электромобилей Украины и готово подавать ее на утверждение Верховной Рады.

"Законопроект уже готов и согласован с депутатами. В течение 2-3 недель мы его зарегистрируем в парламенте. Около месяца понадобится на согласование в комитетах. Затем голосование", - отметил он.

Напомним, с 1 января 2018 отменили НДС и акцизный налог на ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Украине было зарегистрировано 3265 автомобилей с электрическим приводом, что на 91% больше, чем в 2016 году.

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