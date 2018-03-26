В Испании арестовали украинского хакера, который грабил банки в 40 странах мира

В Испании задержали украинского хакера, главу киберпреступного синдиката, который атаковал 100 финансовых учреждений по всему миру.

Об этом в понедельник сообщил Европол, информирует Financial Times.

По данным Европола, банда принесла более 1 млрд евро убытков банкам в более чем 40 странах мира, используя вредоносное программное обеспечение, известное как Carbanak и Cobalt.

Тактика банды включала программирование банкоматов на выдачу наличных в установленное время, которое подбирали члены банды, а также манипуляции с сетями электронных платежей. Прибыль преступники отмывали с помощью криптовалюты.

К операции по разоблачению банды были привлечены различные органы, включая испанскую полицию, Европейскую банковскую федерацию, банки частного сектора и охранные компании, ФБР, власти Беларуси, Тайваня и Румынии.

Как пишет испанское издание El Mundo, 34-летний украинец Денис К. жил анонимно в Аликанте с женой и сыном и был арестован 6 марта. Сейчас он находится в тюрьме в Испании, дело будет передано в Национальный суд.

По данным испанского МВД, преступникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков России. Из 50 российских банков деньги были похищены.

Европейская правда