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Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться

Суббота, 14 апреля 2018, 10:00
 

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 16 апреля на уровне 26,12 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,17 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,2527 гривни.

Напомним, 13 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13-26,16 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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