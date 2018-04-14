Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться
Суббота, 14 апреля 2018, 10:00
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Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 16 апреля на уровне 26,12 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,17 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,2527 гривни.
Напомним, 13 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13-26,16 гривни за доллар.
Экономическая правда