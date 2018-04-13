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Міжбанк: гривня подешевшала

П'ятниця, 13 квітня 2018, 17:25
 

13 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,13-26,16 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,13-26,16 гривні;

Євро - 32,20-32,24 гривні;

Російський рубль - 0,4189-0,4205 гривні.

Нагадаємо, 13 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,04-26,06 гривні за долар.

Економічна правда

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