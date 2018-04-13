7 тысяч мобильных телефонов хотели незаконно ввезти в Украину

Правоохранители пресекли попытку незаконного ввезения через таможенную границу Украины в международном пункте пропуска "Борисполя" рекордной партии мобильных телефонов.

Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

"В Киевскую таможню ДФС были поданы товаросопроводительные документы и электронную таможенную декларацию для выпуска товара "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи" в свободное обращение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первый взгляд, все документы были оформлены надлежащим образом, однако таможенники решили тщательнее проверить эту внешнеэкономическую операцию.

"Во время проведения таможенного досмотра указанных товаров оказалось, что груз не соответствует заявленному: в грузовых местах вместо заявленного товара находились 7000 телефонных аппаратов для сотовых сетей связи с камерой, на две SIM-карты из Гонконга. При этом данные об этом грузе в товаросопроводительных документах отсутствовали", - сообщили в ДФС.

Таким образом декларантом не было заявлено по установленной форме в таможенной декларации точные и достоверные сведения о количестве и наличии товаров, подлежащих обязательному декларированию в случае перемещения через таможенную границу Украины.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины. Мобильные телефоны изъяты до вынесения судом решения по делу. Сейчас устанавливается их стоимость.

Напомним, ГФС оштрафовала харьковчанку Анну Кривуц на 1,756 миллиона гривен за пользование автомобилем на литовских номерах без проведения его таможенного оформления и оплаты таможенных платежей.

Экономическая правда