Официальный курс: гривня потеряла позиции

Национальный банк девальвировал официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 13 апреля на уровне 25,98 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,02 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1869 гривни.

Как сообщалось, рубль подешевел до новых минимумом с 2016 года из-за ситуации вокруг Сирии, а также на фоне негативного фактора новых американских санкций.

Напомним, 12 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,00-26,03 гривни за доллар.

Экономическая правда