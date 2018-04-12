Межбанк: гривня подешевела
Четверг, 12 апреля 2018, 17:07
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12 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,00-26,03 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,00-26,03 гривни;
Евро - 32,00-32,03 гривни;
Российский рубль - 0,4207-0,4215 гривни.
Напомним, 12 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 25,99-26,02 гривни за доллар.
Экономическая правда