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Межбанк: гривня подешевела

Четверг, 12 апреля 2018, 17:07
 

12 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,00-26,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,00-26,03 гривни;

Евро - 32,00-32,03 гривни;

Российский рубль - 0,4207-0,4215 гривни.

Напомним, 12 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 25,99-26,02 гривни за доллар.

Экономическая правда

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