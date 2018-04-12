Нацбанк считает сотрудничество с МВФ критически важным
Украине критически важно безотлагательно активизировать усилия для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом журналистам в четверг сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНИАН.
"Для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важно безотлагательно активизировать усилия для продолжения сотрудничества с МВФ", - сказал замглавы НБУ.
По его словам, отсрочка необходимых шагов для возобновления сотрудничества с официальными кредиторами сужает окно возможностей для привлечения необходимого финансирования накануне пиковых выплат по госдолгу в 2018-2020 годах.
Также Сологуб назвал основным риском для реализации макроэкономического прогноза НБУ отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и дальнейшего сотрудничества с МВФ.
Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светитпроблемами с платежеспособностью государства.
Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.
Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.
МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.
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