80% антрацита в Украину поставляют из РФ — Госвнешинформ

В течение 2017 года в Украину из Российской Федерации было импортировано 2,66 млн тонн антрацита, что составляет 78,6% от всего импорта.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Госвнешинформ".

Импорт антрацита в Украину в 2017 году составил 3,38 тонн, что больше чем в три раза превышает показатель 2016 года (933,4 тыс. тонн).

В 2017 году 99,6% всего антрацита импортировано в Украину по "непрямым" контрактам (в 2016 году эта цифра составляла 99,8%).

"В 2017 году 78,6% импортируемого антрацита (2,66 млн тонн) поступило из Российской Федерации, при этом 99,5% - через посредников. Усредненная расчетная цена антрацита, который завозился в Украину из РФ по "непрямым" контрактам, в 2017 году составляла 99,3 доллара за тонну, а напрямую из РФ завезли только 12,1 тыс. тонн по среднерасчетной цене 165,7 доллара за тонну" , - говорится в сообщении.

"В основном импорт антрацита из России в 2017 году происходил через такие страны как Швейцария (1,5 млн тонн по среднерасчетной цене около 100,4 доллара за тонну) и Великобритания (523,4 тыс. тонн по среднерасчетной цене 102,6 доллара за тонну)", - отмечают эксперты отдела исследований рынков нефтепродуктов и промышленно-сырьевых ресурсов "Госвнешинформ".

Из ЮАР Украина в 2017 году импортировала 714,1 тысячи тонн антрацита (21,2% всего импорта) по среднерасчетной цене 92,1 доллара за тонну (импорт осуществлялся через Швейцарию).

Средние расчетные цены при импорте антрацита в Украине в 2017 году по "прямым" контрактам составляли около 165 долларов за тонну (170 долларов за тонну в 2016 году), а по "непрямым" - 98 долларов за тонну (73 доллара за тонну в 2016 году).

При этом дельта между ценами "прямых" и "непрямых" импортных контрактов составила 67 долларов за тонну в 2017 году и 97 долларов за тонну - в 2016 году. В госпредприятии предполагают, что эта разница вызвана качественными характеристиками угля или другими факторами.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Напомним, энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в октябре 2017 года начал импортировать из России для потребностей своих станций уголь у несвязанных с группой производителей компаний.

Как сообщалось, Украина в 2017 году почти вдвое меньше использовала угля антрацитовой группы, чем в 2016 году.

Экономическая правда