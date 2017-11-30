ДТЭК начал закупать уголь в России у несвязанных компаний - СМИ

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в октябре начал импортировать из России для потребностей своих станций уголь у несвязанных с группой производителей компаний.

Об этом Liga.net сообщили представители компаний-поставщиков.

Ранее холдинг закупал российский уголь только у входящего в ДТЭК шахтоуправления Обуховская (Ростовская область).

Всего в октябре ДТЭК закупил около 110 тонн угля марки Т (тощий) у компаний "Разрез Кийзасский" (Кемеровская область) и "Печорской горной компании" (Москва).

Этот уголь поставляется для потребностей Приднепровской и Криворожской ТЭС компании ДТЭК Днепрэнерго.

В прошлом месяце поставки энергетического угля с ростовских шахт ДТЭКа на собственные ТЭС холдинга в Украине составили около 69 тыс тонн, что вдвое больше чем в сентябре (34,6 тыс тонн).

Также холдинг импортировал около 120 тыс тонн южноафриканского угля (поставщик Glencore) и 64 тыс тонн угля газовой группы из США (поставщик - Xcoal energy&Resources), по данным холдинга.

Таким образом, в октябре на станции ТЭС генерирующих компаний группы ДТЭК поступило около 363 тыс тонн импортного энергетического угля.

Как сообщалось, Украина вошла в отопительный сезон 2017-2018 годов с самыми низкими запасами угля.

При этом в стране наблюдается дефицит как антрацитовой, так и газовой (добывается в Украине) групп угля.

ДТЭК и государственная Центрэнерго импортируют топливо из ЮАР и США.

18 октября по инициативе Минэнерго из-за отсутствия средств у генерирующих компаний и острого дефицита Кабмин принял распоряжение о кредитовании Ощадбанком государственного предприятия "Энегорынок" на 2 млрд грн.

Эти средства пойдут на погашения долгов ГП перед предприятиями тепловой генерации, а те в свою очередь направят их на закупку угля.

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк ранее заявил, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в Украине с 1 января 2018 года могут подорожать на 10-15%.

В Украине тарифы на электроэнергию всех ТЭС с апреля 2016 года формируются на основе мировых котировок угля (индекс API2) с учетом доставки в порт и перевалки (формула Роттердам+).