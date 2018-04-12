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В порт Южный зашел самый крупный контейнеровоз в истории гавани

Четверг, 12 апреля 2018, 12:35
 

11 апреля в морской порт Южный зашел контейнеровоз Maersk Klaipeda, который является крупнейшим судном такого типа из тех, которые когда-либо заходили в порт.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Администрацию морского порта Южный.

Судно длиной 300 м было пришвартовано для обработки у причала №21.

Контейнеровоз построен в 2001 году компанией HYUNDAI, его емкость составляет 6802 TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основана на объёме 20-футового (6,1 метра) интермодального контейнера - ЭП), длина - 300 м, ширина - 42,8 м.

Отмечается, что крупнейшим контейнеровозом, который заходил в украинские порты в текущем и прошлом году является COSCO SHIPPING PANAMA - грузовместимость 300-метрового контейнеровоза 9443 TEU. Он обрабатывался в Одесском порту.

Напомним, в прошлом году было совершено дноуглубление порта Южный.

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Южный порт
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