Cambridge Analytica получила в том числе и данные Цукерберга

Марк Цукерберг подтвердил, что его личные данные также были собраны и переданы Cambridge Analytica.

Такое заявление он сделал на слушаниях в Комитете по энергетике и торговле Палаты представителей.

В рамках 4-минутного раунда допроса конгрессмен Анна Эшу, представляющая Силиконовую долину, спросила Цукерберга были ли его личные данные проданы третьим лицам.

На что Цукерберг ответил: "Да".

Напомним, "утекли" ли ваши данные можно вручную по ссылке.

Детальнее читайте: Скандал вокруг Facebook: кто и зачем слил данные 50 миллионов пользователей

Больше о том, как защититься в соцсети, читайте в материале "Facebook и другие: что они о вас знают и как это исправить"

Экономическая правда