Все разделы
Укр / Рус

Cambridge Analytica получила в том числе и данные Цукерберга

Среда, 11 апреля 2018, 18:15 — Алина Полякова
 

Марк Цукерберг подтвердил, что его личные данные также были собраны и переданы Cambridge Analytica.

Такое заявление он сделал на слушаниях в Комитете по энергетике и торговле Палаты представителей.

В рамках 4-минутного раунда допроса конгрессмен Анна Эшу, представляющая Силиконовую долину, спросила Цукерберга были ли его личные данные проданы третьим лицам.

На что Цукерберг ответил: "Да". 

Напомним, "утекли" ли ваши данные можно вручную по ссылке.

Детальнее читайте: Скандал вокруг Facebook: кто и зачем слил данные 50 миллионов пользователей

Больше о том, как защититься в соцсети, читайте в материале "Facebook и другие: что они о вас знают и как это исправить"

Экономическая правда

Facebook
powered by lun.ua
Материалы по теме
Цукерберг на сенатских слушаниях: Это была моя ошибка, и мне очень жаль 11 апреля 2018, 09:00
Facebook разрешил вручную проверять, "утекли" ли ваши данные 10 апреля 2018, 18:45
Facebook сообщит, кто из пользователей стал "жертвой" Cambridge Analytica 10 апреля 2018, 10:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте