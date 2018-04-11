Cambridge Analytica получила в том числе и данные Цукерберга
Среда, 11 апреля 2018, 18:15 —
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Марк Цукерберг подтвердил, что его личные данные также были собраны и переданы Cambridge Analytica.
Такое заявление он сделал на слушаниях в Комитете по энергетике и торговле Палаты представителей.
В рамках 4-минутного раунда допроса конгрессмен Анна Эшу, представляющая Силиконовую долину, спросила Цукерберга были ли его личные данные проданы третьим лицам.
На что Цукерберг ответил: "Да".
Напомним, "утекли" ли ваши данные можно вручную по ссылке.
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Экономическая правда