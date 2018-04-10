OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О польской земле, "островках безопасности" и поезда "четырех столиц".
О Кононенко. Компания, связанная с окружением нардепа от БПП Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика вне конкурса получила специальное разрешение на разработку 14 миллионов тонн литиевой руды.
О росте цен. Всемирный банк говорит, что Украина тратит 18% ВВП на оплату труда. Это может привести к ускорению инфляции выше прогнозов НБУ.
Об "островках безопасности". Пешеходные переходы с 4-мя полосами движения и более, а также без светофоров уйдут в прошлое. Минрегионстрой намерен ввести обязательное обустройство островков безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах.
О поезде "четырех столиц". Вскоре Укрзализныця запустит конкурента лоукостерам. В Министерстве инфраструктуры анонсировали запуск нового железнодорожного маршрута из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс.
О потреблении газа. С отключением отопления в больших городах Украина снизила отбор газа из своих подземных хранилищ.
О польской земле. Украинцы, которые не могут приобрести землю на родине, инвестируют в Польшу. И стали там лидерами по количеству приобретенной земли.
О переговорах с "Газпромом". Переговоры между Нафтогазом и Газпромом продолжаются. Предложения, которые российский "Газпром" выдвигает на переговорах с НАК "Нафтогаз Украины", находятся "за гранью фантазии".
Об украинском лоукостере. Руководство авиакомпании SkyUp приняло решение сделать аэропорт Киев-Жуляны базовым.
Вы хотите знать больше?
Чем депутаты заменят налоговую милицию: пять вариантов
Вскоре Верховная Рада рассмотрит вопрос о создании органа, который заменит налоговую милицию. В парламенте есть пять законопроектов, но фаворит один. (Укр.)
Грязные земли. Как Коломойский борется с громадой ради нефтяных доходов
Громада города на Прикарпатье повысила плату за землю и ужесточила требования к возвращению ей загрязненных участков. Работающая в регионе нефтяная компания Коломойского объявила горсовету информационную войну. (Укр.)