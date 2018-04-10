OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О польской земле, "островках безопасности" и поезда "четырех столиц".

О Кононенко. Компания, связанная с окружением нардепа от БПП Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика вне конкурса получила специальное разрешение на разработку 14 миллионов тонн литиевой руды.

О росте цен. Всемирный банк говорит, что Украина тратит 18% ВВП на оплату труда. Это может привести к ускорению инфляции выше прогнозов НБУ.

Об "островках безопасности". Пешеходные переходы с 4-мя полосами движения и более, а также без светофоров уйдут в прошлое. Минрегионстрой намерен ввести обязательное обустройство островков безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах.

О поезде "четырех столиц". Вскоре Укрзализныця запустит конкурента лоукостерам. В Министерстве инфраструктуры анонсировали запуск нового железнодорожного маршрута из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс.

О потреблении газа. С отключением отопления в больших городах Украина снизила отбор газа из своих подземных хранилищ.

О польской земле. Украинцы, которые не могут приобрести землю на родине, инвестируют в Польшу. И стали там лидерами по количеству приобретенной земли.

О переговорах с "Газпромом". Переговоры между Нафтогазом и Газпромом продолжаются. Предложения, которые российский "Газпром" выдвигает на переговорах с НАК "Нафтогаз Украины", находятся "за гранью фантазии".

Об украинском лоукостере. Руководство авиакомпании SkyUp приняло решение сделать аэропорт Киев-Жуляны базовым.

Вы хотите знать больше?

Чем депутаты заменят налоговую милицию: пять вариантов

Вскоре Верховная Рада рассмотрит вопрос о создании органа, который заменит налоговую милицию. В парламенте есть пять законопроектов, но фаворит один. (Укр.)

Грязные земли. Как Коломойский борется с громадой ради нефтяных доходов

Громада города на Прикарпатье повысила плату за землю и ужесточила требования к возвращению ей загрязненных участков. Работающая в регионе нефтяная компания Коломойского объявила горсовету информационную войну. (Укр.)