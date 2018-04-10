Гривня на межбанке преодолела психологическую отметку
Вторник, 10 апреля 2018, 17:20
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10 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,94-25,97 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,94-25,97 гривни;
Евро - 32,07-32,11 гривни;
Российский рубль - 0,4088-0,4097 гривни.
Напомним, 10 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 25,96-25,99 гривни за доллар.
Экономическая правда