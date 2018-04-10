Все разделы
Укр / Рус

Гривня на межбанке преодолела психологическую отметку

Вторник, 10 апреля 2018, 17:20
 

10 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,94-25,97 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,94-25,97 гривни;

Евро - 32,07-32,11 гривни;

Российский рубль - 0,4088-0,4097 гривни.

Напомним, 10 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 25,96-25,99 гривни за доллар.

Экономическая правда

межбанк
powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на межбанке укрепляется - доллар опустился ниже 26 10 апреля 2018, 11:25
Аукцион НБУ "притормозил" укрепление гривни 6 апреля 2018, 17:10
Гривня на открытии межбанка укрепляется 6 апреля 2018, 11:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте