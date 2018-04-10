Гривня на межбанке укрепляется - доллар опустился ниже 26

10 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 25,96-25,99 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,96-25,99 гривни;

Евро - 31,99-32,02 гривни;

Российский рубль - 0,4116-0,4127 гривни.

Напомним, НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 10 апреля на уровне 26,02 гривни.

Экономическая правда