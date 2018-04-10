Гривня на межбанке укрепляется - доллар опустился ниже 26
Вторник, 10 апреля 2018, 11:25
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10 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 25,96-25,99 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,96-25,99 гривни;
Евро - 31,99-32,02 гривни;
Российский рубль - 0,4116-0,4127 гривни.
Напомним, НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 10 апреля на уровне 26,02 гривни.
Экономическая правда