Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 квітня на рівні 26,02 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,84 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,5004 гривні.

Нагадаємо, бізнес очікує на інфляцію на рівні 10,4% і курс гривні - 29,3 за долар у 2018 році.

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року Верховна рада прийняла держбюджет на 2018 рік, у якому закладено прогноз зростання ВВП на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.

Економічна правда