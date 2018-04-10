Акции российского алюминиевого гиганта продолжают "лететь в пропасть"

Акции российского алюминиевого гиганта "Русал" продолжили терять в стоимости во вторник из-за санкций США.

Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

По состоянию на 10:30 вторника акции компании дешевеют на 8,26% - до 2,11 гонконгского доллара за единицу.

Как сообщалось, на торгах в понедельник акции "Русала" потеряли 50% от своей стоимости. Это произошло на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

За один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов из-за санкций.

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