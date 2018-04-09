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"Русал" Дерипаски може оголосити дефолт через санкції США

Понеділок, 9 квітня 2018, 12:27
 

Акції "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски обвалилися на 46,9% на попередженні компанії про можливий технічний дефолт за рядом кредитів через санкції з боку США.

Про це свідчать дані Московської біржі, передає "РИА Новости".

До 10:09 акції "Русала" падали на 29,71% - до 19,9 рубля (уже падали на 46,9% - до 15,04 рубля), також падали підконтрольні Дерипасці En + Group (акції компанії знизилися на 18,25%), і група "ГАЗ" (акції компанії знизилися на 0,07%).

Раніше "Русал" зробив повідомлення на Гонконгській фондовій біржі про те, що компанія може оголосити технічний дефолт за деякими своїми кредитними зобов'язаннями через санкції відносно компанії з боку США.

Нагадаємо, Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

Як відомо, наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

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