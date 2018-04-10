Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 10 апреля на уровне 26,02 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,84 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5004 гривни.

Напомним, бизнес ожидает инфляцию на уровне 10,4% и курс гривни - 29,3 за доллар в 2018 году.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.

Экономическая правда