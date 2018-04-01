OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О тарифах на газ, отопительном сезоне и сбережениях украинцев.

Об отопительном сезоне. Кабмин до последнего тянул с решением о сохранении действующих цен на газ и продолжением спецобязательств, поэтому Нафтогаз в "авральном" порядке заключает дополнительные соглашения с ТКЭ и ОСМД.

О тарифах на газ. В МВФ напомнили, что в 2016 году Украина согласилась урегулировать цены на газ на уровне рыночных. И требуют этого до сих пор.

О госбюджете. Налоговые поступления за первый квартал 2018 года сократились по сравнению с январем-мартом 2017 года на 6,7%, тогда как таможенные - увеличились на 12,8%. В целом бюджет недополучил 6,3% от запланированного.

О платежном балансе. За первые два месяца 2018 года профицит текущего счета платежного баланса составил 128 млн долларов. В феврале 2018 года баланс был сведен с профицитом 252 миллиона долларов.

О сбережениях. Украинцы в 2017 году потратили больше, чем заработали. Если в цифрах - то сбережения населения сократились на 69 миллиардов гривен.

О легализации лотереи. В стране идет активное противодействие любым попыткам упорядочить рынок игорного бизнеса. Его легализация принесла бы в украинский бюджет 5 миллиардов гривен ежегодно.