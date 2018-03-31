В первом квартале госбюджет недовыполнен на 6,3%

Доходы госбюджета в марте составили 76,224 миллиарда гривен, что на 5,086 миллиарда (или 6,3%) меньше плановых показателей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За январь-март этот показатель составил 187,668 млрд грн, что на 12,084 млрд грн (на 6%) меньше плана на этот период.

По сравнению с мартом 2017 года доходы госбюджета в марте 2018 увеличились на 12,238 млрд грн, или на 19,1%. В январе-марте такое увеличение составило 11,635 млрд грн (6,6%).

Налоговые поступления за первый квартал 2018 года сократились по сравнению с январем-мартом 2017 года на 6,7% - до 89,621 млрд грн, тогда как таможенные увеличились на 12,8% до 73,376 млрд грн.

В целом мартовский план по ГФС был недовыполнен относительно плановых.

В январе-марте сумма возмещения НДС составила 33,643 млрд грн, что на 83,5% больше показателя января-марта 2017 года.

Общий фонд госбюджета за январь-март недовыполнен по доходам к плану на 7,2% и получил 170,913 млрд грн.

Поступления единого социального взноса в марте нынешнего года увеличились к марту-2017 на 31,5% до 16,149 млрд грн.

Как известно, 7 декабря Верховная Рада утвердила в целом законопроект о государственном бюджете на 2018 год.

В доработанном законопроекте по сравнению с законопроектом, представленным к первому чтению, доходы увеличены на 36,57 млрд грн (или на 4,2%).

Расходы увеличены на 40,5 млрд грн (или на 4,3%).

Дефицит госбюджета увеличен на 3,9 млрд грн, покрытие которого предусмотрено спецконфискацией. Всего от спецконфискация заложено 4,7 млрд гривен поступлений.

Доходы госбюджета в 2018 году установлены на уровне 917,9 млрд грн, расходы — на уровне 991,7 млрд грн.

Рекомендуем почитать: Бюджетные игры с электоратом: переживет ли экономика выборы 2019 года