Ж/д билеты все же подорожали, но не сильно

Тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля будет повышен на 1 процентный пункт.

Об этом пишет ЦТС.

Такое повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов.

Соответствующие коэффициенты были зафиксированы приказом Министерства инфраструктуры от 19.03.2012 и изменениями в тарифах, внесенными приказом МИУ от 21.07.2014.

Так, с 1 по 27 апреля применяется коэффициент 1,02 (в марте применялся коэффициент 1,01), а в период майских праздников - с 28 апреля по 8 мая - коэффициент 1,03.

Вместе с тем, уже 9 мая (и только в этот день) билет можно будет купить со скидкой 20%.

Дешевле приобрести железнодорожный проездной документ можно только 31 декабря, когда применяется коэффициент 0,7.

В целом, стоимость колеблется в зависимости от сезона: чем больше спрос на перевозки, тем выше цена.

Летние перевозки одни из самых дорогих для пассажиров, дороже - лишь в период с 25 по 30 декабря, когда действует коэффициент 1,1.

Напомним, что с 1 апреля 2018 года ожидалось повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%, а в целом до конца года - на 25%.

Но в конце марта стало известно, что соответствующий проект приказа Министерства инфраструктуры еще находится на согласовании в ряде органов.

При этом, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что повышение тарифов должно происходить одновременно с повышением качества услуг.