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Государство получило 7,89 миллиарда гривен за 4G

Вторник, 6 марта 2018, 18:00
 

Общий объем полученных в ходе аукциона на 4G средств в диапазоне 1800 МГц - 5,434 миллиарда гривен.

Об этом стало известно из торгов "с голоса" украинского государственного центра радиочастот.

Отмечается, что в ходе торгов за частоты в диапазоне 1800 МГц компании переплатили 1,45 млрд более стартовую цену.

При частоте в диапазоне 2400 МГц суммарно государство получит за лицензии более 2,45 млрд гривен.

В сумме государство получило - 7,89 миллиарда за 4G.

Напомним, мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц.

Ранее стало известно, где 4G появится в первую очередь.

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Экономическая правда

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