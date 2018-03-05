"Газпром" не сможет разорвать "транзитный контракт" – НАК

Российский "Газпром" не сможет в рамках правового поля разорвать контракт с НАК "Нафтогаз Украины" на транзит природного газа.

Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

Витренко сообщил, что контракт на транзит газа продолжит действовать до конца 2019 года независимо от планов "Газпрома" по его расторжению через арбитраж.

"Если в течение 45 дней не будут достигнуты договоренности и российская компания обратится в арбитраж, то процесс будет длиться годы", - заявил он.

"На наш взгляд, с практической точки зрения ничего не произойдет, контракт будет действовать до конца 2019 года", - сказал коммерческий директор НАК.



Витренко добавил, что исключением может быть только, если "Газпром" пойдет на действия внеправового поля.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Экономическая правда