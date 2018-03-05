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Не получили: В "Нафтогазе" отреагировали на заявление "Газпрома"

Понедельник, 5 марта 2018, 16:25
 

НАК "Нафтогаз Украины" пока не получал уведомления "Газпрома" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Об этом сообщила руководитель управления по связям с общественностью госхолдинга Алена Осмоловская журналистам.

"Пока не получили", - сказала она.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Газпром направил официальное уведомление в "Нафтогаз Украины" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Нафтогаз Газпром
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Экономическая правда
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