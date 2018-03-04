"Укравтодор" израсходовал 20 миллиардов бюджетных средств в 2017 году

Государственное агентство автомобильных дорог в 2017 году израсходовало бюджетные средства на сумму 20,165 миллиарда гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно отчету агентства об исполнении госбюджета за 2017 год, обнародованному в издании "Голос Украины", на развитие и содержание сети дорог общего пользования было направлено 13,292 млрд грн.

На исполнение долговых обязательств по займам, привлеченным государством или под государственные гарантии, было направлено 4,902 млрд грн.

Также средства бюджета направлялись на ряд дорожных программ.

В частности на развитие автомагистралей и реформу дорожного сектора было направлено 1,739 млрд грн, на улучшение состояния дорог по маршруту Львов-Тернополь-Умань-Белая Церковь-Одесса-Николаев – 800 млн грн.

По программе развития приграничной дорожной инфраструктуры на украинско-польской и украинско-венгерской границе финансирование не происходило.

Напомним, в госбюджете на 2018 год 44 млрд гривен будет выделено на ремонт дорог (из них 32,6 млрд гривен - бюджет Государственного дорожного фонда).

Рекомендуем почитать: Славомир Новак: не вижу ничего плохого в том, что политики пиарятся на дорогах