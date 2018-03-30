Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку почала різко зміцнюватися

П'ятниця, 30 березня 2018, 11:10
 

30 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,46-26,50 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,27-26,30 гривні;

Євро - 32,37-32,40 гривні;

Російський рубль - 0,4587-0,4598 гривні.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 30 березня на рівні 26,54 гривні.

Економічна правда

міжбанк
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міжбанк закрився доларом по 26,50 29 березня 2018, 17:10
Гривня на міжбанку влаштувала "американські гірки" 29 березня 2018, 12:55
Гривня на міжбанку трохи послабилась 27 березня 2018, 17:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті