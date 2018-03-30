Гривня на міжбанку почала різко зміцнюватися
П'ятниця, 30 березня 2018, 11:10
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30 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,46-26,50 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,27-26,30 гривні;
Євро - 32,37-32,40 гривні;
Російський рубль - 0,4587-0,4598 гривні.
Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 30 березня на рівні 26,54 гривні.
Економічна правда