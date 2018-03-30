Омелян хочет 10 миллиардов гривен на взлетные полосы

В государственном бюджете в следующем году необходимо предусмотреть 10 миллиардов гривень на ремонт и строительство новых взлетных полос.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Ивано-Франковске на совместном выездном заседании "Развитие транспортной инфраструктуры Карпатского региона Украины как ключевое условие его социально-экономического роста", передает Укринформ.

"Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривень на ремонт и строительство новых взлетных полос. Если мы будем иметь эти деньги, мы сможем каждый год строить пять качественных аэропортов в государстве - это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев", - сказал Омелян.

Он выразил надежду что эту инициативу депутатов Верховной Рады поддерживают Премьер-министр и Президент.

Также Омелян поздравил украинцев с вхождением компании Ryanair на рынок перевозок Украины и подчеркнул, что следующая цель, чтобы "украинских аэропортов было не 3, 5, 10, а 20, 30 и 50".

Напомним, Международный аэропорт Борисполь готов открыть отдельный терминал для лоукостов.

Экономическая правда