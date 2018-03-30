Злочевский приобрел газовый бизнес "смотрящего" времен Януковича

Основатель Burisma Group Николай Злочевский начал кампанию по скупке газодобывающего бизнеса смотрящего времен Януковича Юрия Иванющенко.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

В конце 2017 года он выкупил две газодобывающие компании у Иванющенко.

Речь идет об ООО "Альба ресурс" и ООО "Мировонкабудмонтаж", обладающие специальными разрешениями на разработку соответственно Юго-Медведевским и Юго-Хрестищенским месторождениями газа в Харьковской области с суммарными запасами около 8 млрд куб м топлива.

Во времена президентства Виктора Януковича эти компании контролировал фонд Иванющенко "Новые технологии". Сейчас контрольные пакеты, 51%, обоих ООО перешли в собственность кипрских оффшоров Dafresion Services Limited и Dimoreno Ventures Limited.

По данным источников ЭП, эти фирмы из Лимасола представляют интересы Злочевского.

Об этом свидетельствует косвенный признак: после смены учредителей "Мировонкабудмонтаж" и "Альба ресурс" получили новый менеджмент, который имеет связь со Злочевским.

Так, директор фирмы "Альба ресурс" Сергей Гурский в свое время возглавлял ООО "Геофизическая компания "Викинг", чей киевский номер телефона является номером компании "Инфоксводоканал", принадлежащей Злочевскому.

Кроме того, недавно назначенный председатель фирмы "Мировонкабудмонтаж" Зиновий Карман был помощником народного депутата Николая Лисина - бизнес-партнера Злочевского по компании Burisma Group, который погиб в 2011 году в автокатастрофе на киевской окружной трассе.

Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генпрокуратурой. В начале 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск.

В декабря 2016 года Злочевский встречался с народным депутатом от БПП Игорем Кононенко в Вене, что сам Кононенко опровергал. После этой встречи, осенью прошлого года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

В начале февраля собственник газодобывающей группы Burisma Holdings вернулся в Украину.

В январе э.г., Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

Основная часть месторождений, которыми в настоящее время оперируют компании из Burisma Holdings, была выдана за два периода.

Первый пришелся на 2003-2004 гг., когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, имевший в то время право распоряжения специальными разрешениями (лицензиями) на право пользования недрами.

Второй – на 2010-2012 гг., когда Злочевский руководил Министерством охраны окружающей природной среды, которому подотчетна Государственная служба геологии и недр – единственный на сегодня в стране распорядитель спецразрешений на пользование недрами.

Полный текст статьи читайте по ссылке: Харассмент по-украински: как товарищ Кононенко пристал к газовому бизнесу Иванющенко

Экономическая правда