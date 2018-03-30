Гривня на межбанке начала резко укрепляться
Пятница, 30 марта 2018, 11:10
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30 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,46-26,50 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,27-26,30 гривни;
Евро - 32,37-32,40 гривни;
Российский рубль - 0,4587-0,4598 гривни.
Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 30 марта на уровне 26,54 гривни.
Экономическая правда