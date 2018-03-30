Гривня на межбанке начала резко укрепляться

30 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,46-26,50 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,27-26,30 гривни;

Евро - 32,37-32,40 гривни;

Российский рубль - 0,4587-0,4598 гривни.

Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 30 марта на уровне 26,54 гривни.

Экономическая правда