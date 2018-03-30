Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться
Пятница, 30 марта 2018, 09:00
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Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 30 марта на уровне 26,54 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,70 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,5953 гривни.
Напомним, 29 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46-26,50 гривни за доллар.
Экономическая правда