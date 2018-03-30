Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 30 марта на уровне 26,54 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,70 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5953 гривни.

Напомним, 29 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46-26,50 гривни за доллар.

Экономическая правда