Tesla отзывает 120 тысяч электромобилей

Tesla объявила об отзыве 123 тысяч электромобилей Model S из-за проблем с болтами гидроусилителя.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Причина отзыва — возможная коррозия болтов гидроусилителя из-за контакта с солями кальция или магния, которые во многих странах мира входят в состав противоледного реагента.

Под отзыв подпадают Model S, выпущенные до 2016 года.

Tesla подчеркнула, что даже в случае разрушения болтов из-за коррозии водитель не потеряет управление, но ему придется прикладывать больше усилий для поворота руля.

Tesla заявила, что каких-либо происшествий или травм, связанных с этим недостатком, зафиксировано не было, отзыв проводится в качестве меры предосторожности.

Tesla начала поставки Model S в июне 2012 года. На базе Model S был выпущен кроссовер Model X.

В феврале Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке в 675 миллионов долларов.

Убытки глава компании Илон Маск объяснил, в числе прочего, трудностями с производством аккумуляторных батарей для Model 3 — самого доступного на настоящей момент электромобиля Tesla.

Как сообщалось, капитализация компании Tesla за месяц сократилась на 14,65 млрд долларов на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу нехватки денежной наличности у компании, а также из-за скандала с аварией ее электрокара.