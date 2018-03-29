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Межбанк закрылся долларом по 26,50

Четверг, 29 марта 2018, 17:10
 

29 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46-26,50 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,46-26,50 гривни;

Евро - 32,61-32,66 гривни;

Российский рубль - 0,4596-0,4607 гривни.

Напомним, 29 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,47-26,52 гривни за доллар.

Экономическая правда

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