Межбанк закрылся долларом по 26,50
Четверг, 29 марта 2018, 17:10
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29 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46-26,50 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,46-26,50 гривни;
Евро - 32,61-32,66 гривни;
Российский рубль - 0,4596-0,4607 гривни.
Напомним, 29 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,47-26,52 гривни за доллар.
Экономическая правда