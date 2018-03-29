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Гривня на межбанке устроила "американские горки"

Четверг, 29 марта 2018, 12:55
 

29 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,47-26,52 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,54-26,58 гривни;

Евро - 32,67-32,71 гривни;

Российский рубль - 0,4597-0,4607 гривни.

На 12:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,47-26,50 гривни;

Евро - 32,56-32,60 гривни;

Российский рубль - 0,4590-0,4598 гривни.

Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 29 марта на уровне 26,40 гривни.

Экономическая правда

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