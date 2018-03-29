Vodafone может запустить 4G уже на этой неделе

Vodafone Ukraine обещает запустить 4G в ближайшее время.

Об этом сообщила СЕО компании Ольга Устнинова.

По её словам, если компания получит счета от Украинского государственного центра радиочастот до конца дня, то оплатит их и сможет запустить 4G уже в пятницу, 30 марта.

Если счета придут завтра, то, соответственно, 4G заработает с понедельника, 2 апреля.

Компания запускает 4G в диапазоне 2,6 ГГц в 28 украинских городах.

Ранее все операторы прогнозировали запуск 4G-связи в конце марта-начале апреля.

Напомним, мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. Общий объем полученных в ходе аукциона на 4G средств в диапазоне 1800 МГц - 5,434 миллиарда гривен.

В ходе торгов за частоты в диапазоне 1800 МГц компании переплатили 1,45 млрд более стартовую цену.

При частоте в диапазоне 2400 МГц суммарно государство получит за лицензии более 2,45 млрд гривен.

В сумме государство получило - 7,89 миллиарда за 4G.

Читайте также: Щедрый царь. Ахметову "подарят" 500 миллионов на 4G-тендере

Экономическая правда