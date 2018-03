У Telegram произошел глобальный сбой

29 марта около 11 часов по киевскому времени у большинства пользователей перестал работать мессенджер Telegram.

Эту информацию подтвердили в официальном Twitter-аккаунте Telegram.

If you're in Europe, Middle East, or the CIS countries, please hang on. We're working to bring you back online. https://t.co/4PxSdx5VDh

"На данный момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре вернуть вас в онлайн", — отмечается в сообщении.

Позже основатель мессенджера в своём Twitter-аккаунте назвал причину сбоя.

Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order.