УЗ объявила первые тендеры на электричку в "Борисполь"

Укрзализныця через свой региональный филиал "Юго-западная железная дорога" объявила два тендера в рамках обновленного проекта по созданию железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь.

Об свидетельствуют данные системы Prozorro, передает avianews.com.

Первый тендер, оценочная стоимость работ по которому составляет 112,67 млн грн, разбит на два лота.

Первый лот включает строительство опор эстакады. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года. Их оценочная стоимость указана на уровне 103 млн грн.

В рамках второго лота Укрзализныця хочет закупить работы по монтажу металлических пролетных строений стоимостью до 9,67 млн грн. Конечный срок выполнения работ — 31 октября 2018 года.

Второй тендер с оценочной ценой 17,02 млн грн предусматривает закупку работ по покраске и усилению металлических пролетных строений со сроком выполнения до 31 августа 2018 года.

Напомним, 16 февраля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство поддержало строительство линии скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом Борисполь.

В протоколе совещания указан маршрут движения поездов: вокзал "Киев-Пассажирский" → станция "Выдубичи" → вокзал "Дарница" → ГП "Международный аэропорт Борисполь.

Предполагается, что до 1 июня Мининфраструктуры, Укрзализныця и аэропорт Борисполь должны провести необходимые организационные и технологические мероприятия, связанные с подготовкой и началом с 1 июня строительных работ. Пуск поездов на новом маршруте должен состояться 1 декабря.

Согласно ранее представленным планам, между Киевом и аэропортом Борисполь будут курсировать 11 рельсовых автобусов PESA 620M, рассчитанных на перевозку 91 пассажира, и два рельсовых автобуса PESA 630М на 192 пассажира. Сейчас эта техника выполняет рейсы на региональных маршрутах Укрзализныци.

Стоимость проезда в поезде между Киевом и аэропортом Борисполь может составить 80-100 грн.