Официальный курс: гривня перешла к снижению

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 29 марта на уровне 26,4 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,73 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5874 гривни.

Напомним, в среду котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,44-26,48 гривни за доллар.

28 марта НБУ не изменил официальный курс гривни к доллару, оставив его на уровне 26,3 гривни.

Экономическая правда