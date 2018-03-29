Официальный курс: гривня перешла к снижению
Четверг, 29 марта 2018, 09:26
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Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 29 марта на уровне 26,4 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,73 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,5874 гривни.
Напомним, в среду котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,44-26,48 гривни за доллар.
28 марта НБУ не изменил официальный курс гривни к доллару, оставив его на уровне 26,3 гривни.
Экономическая правда