Гривня на міжбанку ще трохи послабилась

Як смартфон стежить за вами Маленькі пристрої, які кожен носить у кишені, не лише постачають своїм власникам інформацію, але й збирають її.

4G не допоможе: чому в Україні немає повного 3G-покриття і як це виправити Запуск 4G підвищить якість мобільного інтернету, але не поліпшить його покриття. ЕП дізналася, наскільки відрізняється 3G/4G-покриття України та країн ЄС, чому мобільний інтернет в будь-якій точці ЄС — це норма, і в чому причина нашої відсталості.(Рос.)