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Гривня на міжбанку ще трохи послабилась

Середа, 28 березня 2018, 18:40
 

28 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,44-26,48 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,44-26,48 гривні;

Євро - 32,63-32,68 гривні;

Російський рубль - 0,4580-0,4588 гривні.

Нагадаємо, 28 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:55 встановилися на рівні 26,37-26,40 гривні за долар.

Економічна правда

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