Гривня на міжбанку ще трохи послабилась
Середа, 28 березня 2018, 18:40
powered by lun.ua
28 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,44-26,48 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,44-26,48 гривні;
Євро - 32,63-32,68 гривні;
Російський рубль - 0,4580-0,4588 гривні.
Нагадаємо, 28 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:55 встановилися на рівні 26,37-26,40 гривні за долар.
Економічна правда