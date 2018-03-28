Реальная зарплата в феврале выросла на 10% - Госстат

В Украине реальная заработная плата в феврале 2018 года по сравнению с февралем прошлого года выросла на 10,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, обнародованные в среду.

Согласно данным, в феврале 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем реальная зарплата выросла на 0,6%.

"Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2018 года составляла 7,828 тысяч гривен, что в 2,1 раза выше уровня "минималки" (3,723 тысяч гривен - ЭП)", - говорится в сообщении.

"По сравнению с январем размер средней номинальной зарплаты увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с февралем 2017 года) - на 26,1%", - сообщает ведомство.

данные: Госстат

Ранее аналитик ICU Дмитрий Дьяченко сообщил, что реальные зарплаты украинцев выросли на 25%-72% начиная с 2010 года.

Как сообщалось, зарплаты во Львове растут самыми высокими в Украине темпами.

Экономическая правда