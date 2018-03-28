Порошенко подписал закон о реформе в сфере парковки

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств", принятый Верховной Радой 21 декабря 2017.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Также предусмотрено распространение механизма привлечения к административной ответственности лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, с зафиксированы в автоматическом режиме нарушения правил дорожного движения, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в том числе за неуплату стоимости услуг парковки или парковки на местах для инвалидов лицами, которые не имеют такого права.

Полномочия рассмотрения дел об административных правонарушениях и осуществления временного задержания транспортного средства, согласно документу, должны инспекторы по парковке.

Усовершенствованы размеры штрафов за нарушение правил парковки. Предусмотрено 50% скидка в оплате штрафов за зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи нарушения при их уплате в течение 10 банковских дней.

Законом устанавливаются все случаи значительного препятствия дорожному движению или создание угрозы безопасности движения, особенно если транспортное средство поставлено на проезжей части в два или более рядов, оставлено в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке, препятствует движения других транспортных средств или создает препятствия для движения пешеходов, препятствует работе снегоуборочной и другой коммунальной техники в случае введения чрезвычайного состояния.

После временного задержания транспортных средств предусмотрено безотлагательное информирование Национальной полиции о таком задержании с указанием времени и места, куда эвакуированы транспортное средство, размещение этой информации на официальном веб-портале исполнительного органа соответствующего местного совета, а также информирование об эвакуации автомобилей на мобильные телефоны владельцев.

Возвращение задержанного транспортного средства будет происходить безотлагательно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению.

Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля ее осуществления создается законодательная возможность введения решениями органов местного самоуправления автоматизированной системы контроля оплаты парковки.

Напомним, Верховная рада поддержала законопроект, которым вводятся высокие штрафы за нарушение правил парковки и автоматическая фиксация нарушений.

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Экономическая правда