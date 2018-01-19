Скільки авто ви сьогодні евакуюєте? ТЕСТ

Уявіть, що ви — у команді евакуаторів на вулицях Києва і сьогодні - ваша зміна. Скільки авто ви зможете евакуювати?

21 грудня 2017 року парламент ухвалив закон №5364 про реформування сфери паркування. Незабаром його підпише президент.

Якщо це станеться, а скоріше за все, саме так і буде, з другого півріччя 2018 року близько 15 мільйонів водіїв і 10 мільйонів автовласників будуть жити уже за новими правилами.

Детальніше про нововведення рекомендуємо прочитати ТУТ.

Одним з нововведень є чіткий перелік із 17 конкретних випадків евакуації. Ніяких оціночних суджень при встановленні наявності підстав для евакуації більше не буде. А нижче — наш жартівливий тест на знання цих випадків.